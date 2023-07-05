64歲周姓男子搜集飯店和商家的名片和打火機取得電話後，假扮是該公司董座或是老闆致電給飯店和商家，要求員工先代付費用，他得手後隨即逃逸。4間被害商家被騙走10片烏魚子和6萬多元現金，雄檢偵結後依詐欺罪起訴周男。

起訴書指出，2022年11月15日，周姓男子打電話到給高雄市新興區中山一路某飯店，向飯店吳姓員工謊稱自己是該間飯店董事長，表示自己稍晚會入住飯店，且有向食品公司訂購禮盒，請吳姓員工先代墊1692元的費用交給禮盒店的人，吳姓員工聽從指示到指定地點後，把錢交給周男，得手後隨即逃逸。

同年12月10日，周男食髓知味，他再打電話到鳳山區某釣蝦場，向釣蝦場員工謊稱自己是老闆，詢問當天業績和現場狀況後，要求員工把當天業績帶到指定地點交給他的「鄰居」，員工聽指示到場後，也把當天營業所得2萬1000元交給周男，同樣也是得手後逃走。

2周後，周男再假扮成水產公司的總經理，致電要求員工把公司的烏魚子產品拿到指定地點交給「攝影師」，以及6000元讓攝影師買底片，員工也照他說的帶了10片烏魚子和6000元，也被周男全數拿走。

今年2月4日，周男又扮成某KTV董座，謊稱自己有訂購烏魚子禮盒送到公司，要求員工幫忙先墊付3萬3000元的費用，員工把錢交給守在KTV外、自稱送貨員的周男後，周男同樣拿了錢就跑。

4間受害商家報警後，警方循線逮捕周男，雄檢偵查時，依相關事證偵結後將他依詐欺罪起訴。