數位部長唐鳳日前已預告，規劃使用特定3碼作為公部門簡訊號碼，方便民眾一眼就能認明，今年底前民眾收到機關簡訊時，就不會是10碼、而是特定一組號碼。數位部產業署副署長林俊秀11日出席「打擊詐欺強化堵詐論壇」時，就數位部堵詐作為做進一步說明。

林俊秀說，政府專屬短碼簡訊平台，希望建立具有公信力、易辨識、無法偽造的政府專用簡訊機制，避免被詐騙集團冒用名義。該簡訊平台功能有便利、安全、多元、減政，其中便利由數位部來建立平台。

林俊秀進一步補充，第一年會採用試辦方式，平台預算由數位部承擔，機關則要負擔簡訊費用，剛開始只有簡單功能，後續會滾動增修。預計9月底建置完成，會邀請現有已使用短碼的機關攜碼參與試辦，如反詐騙165專線、1922專線等。

運作上，林俊秀說，有參與的政府機關會先將簡訊傳至平台，平台再依門號傳給所屬的電信商，接著才會給發送給民眾。此外，也將規範簡訊的格式，建議內容在70字內。

另為避免第三方支付成為詐騙集團洗錢工具，林俊秀表示，規劃下半年針對第三方支付業者進行查核及輔導，預計至少針對20家加重點業者進行查核，後續則每年至少抽查10家業者。

行政院長陳建仁致詞時則提到，行政院打擊詐欺辦公室已揭牌運作，負責統合各部會力量；另外，內政部警政署及法務部調查局也分別成立北、中、南打詐工作站與防制中心，強化科技偵蒐設備及懲詐執法量能。在技術面部分，政府從源頭控管，自今年1月迄今，已攔阻境外詐騙電話超過1,100萬通、詐騙簡訊393萬則，並已建置電商資安與詐騙網址通報機制，加速下架涉詐廣告。