為宣導防溺，假日人潮較多或午後雷雨有溪水暴漲情形時，派出分隊成員及志工至危險水域宣導勸離戲水民眾。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣去年溺水事故共計5件，新竹縣消防局展開夏日防溺作為，從5月底起辦理防溺宣導，6至9月平日各分隊派員至危險水域機動巡邏，7月起防溺宣導站分別設立於新月沙灘、內灣雞油樹下以及紅毛港等處。有鑑於溪水暴漲恐釀水域事故，竹縣提報中央氣象局針對防溺熱點試辦警示，未來頭前溪上游強降雨，雞油樹下周圍將發布簡訊提醒民眾溪水有暴漲之虞。

竹縣目前有15處危險水域，地點涵蓋10鄉鎮，包含北埔鄉北埔冷泉、新豐鄉紅樹林附近水域、橫山鄉內灣村雞油樹下水域、內灣村吊橋下、內灣大橋下水域、尖石鄉馬胎舊檢查哨上游、關西鎮東安古橋下、新埔鎮寶石橋至新埔大橋及雲埔橋附近水域、五峰鄉清泉橋下、竹東鎮上坪溪流域、峨眉鄉大埔水庫、頭前溪流域竹東段至竹北段、竹北市拔子窟附近水域、新月沙灣含山腳碼頭、五峰鄉大隘村上坪溪水域。

消防局指出，每年4月至7月為水域事故高峰期，且發生地點以溪流為主，為保障民眾戲水安全，消防局加強防溺措施，除辦理船艇訓練強化水域救援能力，在6至9月期間，各分隊也至轄區危險水域機動巡邏，假日人潮較多或午後雷雨有溪水暴漲情形時，也與志工至危險水域宣導勸離戲水民眾。

鑑於暑假為學生水域事故發生高峰期，自5月底起消防局結合教育局辦理國中、小網路防溺宣導暨有獎徵答活動，並請各校宣導戲水應選擇合法水域場所。7月開始新竹縣防溺宣導站也將請新竹縣、市水上救生協會及紅十字會等民間救難團體，分別在新月沙灘、內灣雞油樹下及紅毛港等駐點協勤。

另外，消防局配合中央氣象局辦理「溪流天氣預報及山區暴雨之溪水暴漲警示試辦作業」，防溺熱點油羅溪雞油樹下為試辦區，頭前溪上游集水區如有強降雨，7月起將針對雞油樹下周圍含內灣商圈附近，發布簡訊提醒民眾溪水有暴漲之虞，請遠離相關水域。