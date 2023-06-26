在台灣時間上午10時左右，布蘭特原油期價上漲0.29美元或0.39％至每桶74.14美元，西德州中級原油期價上漲0.32美元或0.46％至每桶69.48美元。

上周末與俄政府合作的傭兵組織瓦格納發生兵變，但隨即在白俄羅斯的斡旋下，瓦格納與俄羅斯達成協議，撤出俄羅斯南部城市羅斯托夫。

加拿大皇家銀行資本市場分析師克羅夫特（Helima Croft）指出，現在擔憂普丁可能會宣布戒嚴，這將導致工人們無法前往主要卸載港口和能源設施工作，以致於數百萬桶石油無法出口。