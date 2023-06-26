雍智2022年營收15.29億元，年增3.21％、連5年創高，惟毛利率、營益率降至48.91％、29.22％，分探歷年新低及次低。在業外轉盈挹注下，稅後淨利4.06億元、僅年減3.16％，每股盈餘15.01元，仍雙創歷史次高。

李職民指出，去年營收成長動能較以往趨緩，主因下半年起隨著疫情趨緩，半導體產業整體商品庫存處於高歷史水位，客戶端舊庫存持續去化調整，導致客戶對新產品IC測試需求下滑，連帶影響IC半導體測試載板接單，產品組合改變及原物料上漲則導致整體毛利下滑。

由於產業仍處於庫存調整期，雍智2023年前5月自結合併營收6.02億元、年減3.14％，仍創同期次高。首季歸屬母公司稅後淨利0.95億元，季增達16.23％、年減15.19％，每股盈餘3.54元，自近2年半低點回升。

展望後市，雍智預期在疫後及半導體整體商品庫存去化調整後，市場對新規格的AI人工智慧晶片發展、車用電子晶片推陳出新及高速高頻射頻（RF）晶片等新興應用會有較大幅度發展，隨著庫存去化及客戶高階IC晶片測試需求增加，希望下半年後營運能延續過往趨勢。

李職民表示，半導體產業及大環境目前已到谷底，雍智營運跟隨產業趨勢。不過，下半年景氣雖見復甦，但未見非常強烈的回升訊號，意謂對下半年營運復甦仍保守看待，預期要到今年底、明年初會看到較多回升訊號，期待明年營運會比今年好。