台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪》系列，找來原班底金獎團隊打造續作《粽邪3：鬼門開》，由鄒介中擔任監製、導演廖士涵執導，集結李興文、陳博正、吳奕蓉、張庭瑚、李明倉（草屯囝仔阿倉）、許安植、劉國劭等跨世代實力派演員，並邀請到王彩樺、陳為民、曾莞婷、陳雪甄等人驚嚇演出。

《粽邪3：鬼門開》耗時3年傾力製作，打造專屬於台灣民俗文化的驅魔恐怖片，將於今年8月25日上映。繼日前釋出主視覺海報後，在眾多粉絲敲碗下，23日發布首支預告，驚悚揭露農曆七月鬼門開的五大禁忌，瞬即引來5000多人按讚、2000多次分享，恐怖畫面引發一連串的共鳴討論。

誇張的是，《粽邪3：鬼門開》前導預告不知是否因爲畫面太過邪門，竟慘遭臉書無預警下架，預計連假後可破百萬點閱率的預告瞬間消失，讓電影公司相當無奈，卻也引起影迷高度期待，喊說：「連臉書都認證的恐怖，電影上映後我還不看爆！」