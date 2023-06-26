人在家中坐砂石車從屋外撞進來 嚇壞新北屋主 13:052023/06/26 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市樹林今天中午發生砂石車撞進民宅的意外事故。（消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市樹林八德街今日中午12時許發生砂石車衝撞民宅的意外，造成車上駕駛及副駕駛受傷送醫，而事故發生時民宅屋主就在家中，所幸並沒有受傷。 事故發生後，造成道路其中1線受到影響，目前由警方交通管制中，區公所協助清理土石，事故發生原因警方仍待釐清。 台61線小客車自撞護欄車頭變形 僅剩一道北上回堵2公里 雲林觀光工廠嘉年華開跑 集章聯合促銷快來撿便宜 舊金山同志大遊行 裴洛西揮舞彩虹旗現身車隊 #樹林 #砂石車 #民宅 #衝撞 #交通管制 也許您會感興趣 推薦閱讀 羅智強告發監委高涌誠 痛批監院裝睡成「護航院」 11:292023/06/26 政治 唐綺陽本周運勢 處女鹹魚翻身 雙魚注意金錢糾紛 07:002023/06/26 運勢 國3瑪東系統南下6車追撞 封閉2線道 釀回堵2公里 12:372023/06/26 社會 中央地方攜手協助果農渡南部大旱 臺南芒果慶豐收 12:132023/06/26 財經 台人去日本玩1行為「當自己家」律師尷尬：趕快買單 10:222023/06/26 生活 救護車沒來？竹北少年全身9成炸傷自行就醫 消防回應了 08:112023/06/26 社會 錼創2023年衝技術授權擴大營收 2024年樂觀 12:122023/06/26 財經 ＃Me Too風波延燒 南市民代爆料體育局官員性騷女下屬 12:362023/06/26 政治 突破瓶頸5年研發完成 國防部：請國人支持105公厘輪型戰車 12:412023/06/26 政治 樹林情侶吵架釀氣爆1死 男疑拿「土製炸彈」她重回現場 12:022023/06/26 社會 行駛一半車頭遭重擊 她目睹「內臟噴濺」網：真的降肉了 09:272023/06/26 社會 竹北氣爆不能國賠 立委轟國營事業「國家責任遁入私法」 08:432023/06/26 社會 美軍基地成隱患 菲前總統警告：菲律賓將捲入中美衝突 10:442023/06/26 兩岸 A-Lin金曲獎向偶像歐陽菲菲致敬 林俊傑獻唱恩師藏洋蔥 12:112023/06/26 娛樂 「行人過斑馬線一半車全停」本周定案 今跨部會研商 11:562023/06/26 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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