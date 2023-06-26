新北市樹林八德街今日中午12時許發生砂石車衝撞民宅的意外，造成車上駕駛及副駕駛受傷送醫，而事故發生時民宅屋主就在家中，所幸並沒有受傷。

事故發生後，造成道路其中1線受到影響，目前由警方交通管制中，區公所協助清理土石，事故發生原因警方仍待釐清。