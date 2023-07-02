苗栗縣1名林姓男子日前，從苗栗縣頭份市1家五金行走出來時，被騎機車的外送員擦撞受傷，外送員當時疑似直接離開未向林男道歉，林男不滿報案，頭份警方2日指出，目前已受理案件，持續追查外送員身分，並將依法開罰。

行人用路安全目前受到國內社會大眾矚目，林男將自身經歷分享在網路社群，並指行人路權遭到漠視，引發廣大網友回響，紛紛要他檢舉報案。

林男說，上個月24日他跟太太在頭份市中華路上1家五金行採買結束，正從店家走到騎樓人行道上，右邊突然有1輛機車衝過來，擦撞到他後不僅沒有下車道歉，還直接離開，讓他感到不滿。

他表示，外送員第一時間停下來不是關心或道歉，反而還說其他車輛也在人行道上，當他要報警，對方就直接騎走。他提到，事後腰部雖然只是輕微受傷，但很可能因為小小違規，造成無法挽回的後果。

頭份警方指出，目前受理報案，依道路交通管理處罰條例追查肇事者，現在正調閱監視器尋找該名外送員身分，外送員行為已經違反道路交通管理條例，可處600元罰鍰。