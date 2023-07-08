近日全台溫度居高不下，許多地區都出現38度的極端高溫，不過今（8）日中午過後，對流發展旺盛，氣象局對2縣市發布大雨特報，雨勢將持續到晚上。

由於午後對流發展旺盛，氣象局今日針對嘉義縣、南投縣發布大雨特報，這兩地的山區有機會出現局部性大雨，慎防雷擊、強陣風，氣象局預估，這波降雨將一路持續到今日晚上。大雨範圍：南投縣山區、嘉義縣山區。

氣象局今日針對全台18縣市發布高溫特報，受西南風影響，台東縣已有焚風，中午前後基隆市、台北市、新北市為紅色燈號，恐現38度極端高溫；桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、台東縣、屏東縣、花蓮縣是橙色燈號，高溫可達36度以上；南投縣、嘉義縣、宜蘭縣則是黃色燈號。

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》今日發文指出，下周一起高壓北移，中午前各地普遍晴朗，午後對流雲系發展的情況更明顯，山區的對流發展有機會擴散到近山區平地。極端高溫的情況則會稍微有些緩解，但各地的高溫仍有約33到35度。