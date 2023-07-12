冰島政府今天（12）警告遊客與其他旁觀民眾遠離冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）前幾天爆發的火山，這座火山裂隙正噴湧岩漿與有毒氣體，雖然靠近冰島的國際航空樞紐基夫拉維克機場（Keflavik Airport），但並未造成損壞或干擾航班，機場今天維持運作。

Icelandic officials warned the public to stay away from volcanic eruption near Grindavik. Authorities said there are no current risks to communities or infrastructure, but have restricted public access near the volcano. pic.twitter.com/FLQEf4pkEJ — Newsweek (@Newsweek) July 11, 2023

據美聯社報導12日報導，冰島氣象局（Icelandic Meteorological Office）說，這一次火山爆發，發生於10日（週一）下午，發生之前該地區發生上千次地震。這次距離上次正式結束噴發有11個月。

Volcano erupts near Icelandic capital



A volcano erupted on the Reykjanes peninsula in southwest Iceland, near the capital Reykjavik, marking the third time in two years that lava has gushed out in the area. pic.twitter.com/8zhZhhL5cp — PressTV Extra (@PresstvExtra) July 11, 2023

噴發地點位於冰島首都雷克雅維克西南方約30公里處利特里．赫魯圖爾山（Litli-Hrútur）附近一座無人居住的山谷中。這個地區被廣泛稱為法格拉達爾火山（Fagradalsfjall volcano），過去曾於2021年和2022年爆發。

英國氣象局（Met Office）表示：「火山噴發周圍的氣體污染嚴重且危險。在救援人員有機會評估狀況前，建議旅客不要進入該區域。」

Icelandic police have restricted access to a volcano that has been spewing out “life-threatening toxic gas pollution” since it began erupting on Monday, authorities say. https://t.co/pTSTLJHDoS — NBC News World (@NBCNewsWorld) July 11, 2023

冰島氣象局表示，這次噴發初期爆發力較前2次更強，從空拍鏡頭可以看到，橙色岩漿與氣體雲從蜿蜒約900公尺長的裂縫湧出。

過ㄛˋ，冰島大學地球物理學教授古德孟德森（Magnús Tumi Guðmundsson）對冰島國家廣播公司（RUV）說：「已經轉為小型爆發，是非常好的消息。」冰島位於北大西洋一個火山熱點之上，平均每4到5年就會發生一次火山爆發。