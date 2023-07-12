冰島政府今天（12）警告遊客與其他旁觀民眾遠離冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）前幾天爆發的火山，這座火山裂隙正噴湧岩漿與有毒氣體，雖然靠近冰島的國際航空樞紐基夫拉維克機場（Keflavik Airport），但並未造成損壞或干擾航班，機場今天維持運作。
據美聯社報導12日報導，冰島氣象局（Icelandic Meteorological Office）說，這一次火山爆發，發生於10日（週一）下午，發生之前該地區發生上千次地震。這次距離上次正式結束噴發有11個月。
噴發地點位於冰島首都雷克雅維克西南方約30公里處利特里．赫魯圖爾山（Litli-Hrútur）附近一座無人居住的山谷中。這個地區被廣泛稱為法格拉達爾火山（Fagradalsfjall volcano），過去曾於2021年和2022年爆發。
英國氣象局（Met Office）表示：「火山噴發周圍的氣體污染嚴重且危險。在救援人員有機會評估狀況前，建議旅客不要進入該區域。」
冰島氣象局表示，這次噴發初期爆發力較前2次更強，從空拍鏡頭可以看到，橙色岩漿與氣體雲從蜿蜒約900公尺長的裂縫湧出。
過ㄛˋ，冰島大學地球物理學教授古德孟德森（Magnús Tumi Guðmundsson）對冰島國家廣播公司（RUV）說：「已經轉為小型爆發，是非常好的消息。」冰島位於北大西洋一個火山熱點之上，平均每4到5年就會發生一次火山爆發。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。