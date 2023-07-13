【立綱氣象報報】周一低壓帶影響 局部陣雨 山區有霧

明（14）日水氣稍微減少，南部、各地山區午後有短暫雷陣雨，各地晴到多雲，高溫上看36度。不過受到低壓帶影響，周六（7/15）東半部、恆春半島降雨增加，位於台灣南方的熱帶低壓有機會增強為今年第4號颱風「泰利」，對台並沒有直接影響；下周日（7/16）雨區擴及全台，可能要到下周二、下周三（7/18、7/19）才會轉晴，屆時天氣會變得特別悶熱。

氣象局資料顯示，明日白天高溫稍提升，普遍33到35度，大台北、中南部近山區、花東局部地區可達36度，感受相當炎熱，中午左右紫外線偏強，恐出現過量甚至危險級。氣象局也發布明日的高溫資訊，基隆市、台北市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣，皆被列為橙色燈號，溫度較高。

而明日天氣與今天相似，東南部、恆春半島有零星陣雨，其他地區晴到多雲，雖然午後陣雨發展的機會減少，範圍也同步縮小，但南台灣和各地山區，還是可能出現短暫雷陣雨，外出記得攜帶雨具。

氣象局表示，下周日（7/16）受到低壓帶影響，降雨範圍擴大。（圖／氣象局）

氣象局預報員黃恩鴻表示，隨著低壓水氣往北抬升，周六（7/15）東半部、恆春半島有雨；下周日（7/16）降雨範圍變得更大，基隆北海岸、東半部、南部、各山區有短暫陣雨，東半部降雨整天都有機會出現降雨，尤其午後降雨特別猛烈；下周二、下周三（7/18、7/19）雨勢才逐漸趨緩。

至於許多人關注，近期是否有颱風成形？氣象主播戴立綱說，台灣南方的系統明日進入南海有機會增強、生成為熱帶低壓，預估未來往西朝著香港、海南島方向移動，周末有望增強為今年第4號颱風「泰利」，下周二（7/18）接近廣東，水氣逐漸遠離，對台灣沒有直接影響，屆時天氣轉晴轉悶，僅午後略有降雨。