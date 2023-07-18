昨天（7月17日）適逢世界表情符號日10周年。透過幾個簡單的圖案，就能為人與人間的數位溝通增添更多情感深度，表情符號（Emoji）因此深受現代人喜愛。Emojipedia表情符號百科網站也公布了年度調查排行榜，由「哭笑不得」（Face with Tears of Joy）奪下冠軍，成為全球75國網友最愛用的表情符號，「笑倒在地」（Rolling on the Floor Laughing）排名第二，「紅色愛心」（Red Heart）則位居第三。

根據「今日美國」、《經濟時報》、土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，表情符號大量出現在人們的網路通訊中，每天的出現的次數高達100億次，相當於每分鐘700萬次。前10大最受歡迎的Emoji表情符號中，有6個與臉部表情相關，傳達的訊息也都相當「正向」。

2023年10大最受歡迎的Emoji表情符號中，有6個與臉部表情相關，傳達的訊息也都相當「正向」。（翻攝自Emojipedia）

而在最能代表2023年的表情符號方面，網友選出「融化的笑臉」（Melting Face），或許也和氣溫居高不下有關。

We have a winner!

The #Most2023Emoji is: 🫠 Melting Face



This emoji, with its distorted smile, has a sarcastic charm you all clearly love.



It's used literally to talk about extreme heat, and metaphorically for embarrassing moments, such as shame, dread, or feeling overwhelmed. pic.twitter.com/MAsouPh6iX — World Emoji Awards 🗳🌍🏆 (@EmojiAwards) July 17, 2023

此外，在過去一年全新推出的表情符號中，最受大眾愛戴的是「粉紅的心」（Pink Heart），排在第二位是「搖晃的臉」（Shaking Face），「淺藍的心」（Light Blue Heart）則名列第三。

Congratulations to the 🩷 Pink Heart emoji - the most popular new emoji of the last year! pic.twitter.com/Tu69ULPcqn — World Emoji Awards 🗳🌍🏆 (@EmojiAwards) July 17, 2023

至於今年9月才會推出的新一代表情符號中，最受期待的是「搖頭」（Head Shaking Horizontally），其次是酸橙（Lime），浴火鳳凰（Phoenix Bird）則排第三。

After hundreds of votes, you've helped chose the 🏆 #MostAnticipatedEmoji.



🥁 *drumroll*



Head Shaking Horizontally is the new emoji you're most looking forward to using. ✨



good choice gang! 🙌



Learn more about this emoji here: https://t.co/Mzqgpecx0t pic.twitter.com/Jw5eyd1h8W — World Emoji Awards 🗳🌍🏆 (@EmojiAwards) July 17, 2023

Emoji來自日文，意指「繪文字」，在1999年由栗田穣崇（Shigetaka Kurita）發明。目前全球有超過3千個流通的表情符號，並隨時代改變每年更新一些。