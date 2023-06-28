在28日發布的2024 QS世界大學排名中，大陸高校上榜數量為71所、位列全球第三，僅次於美國與英國；大陸高校進入研究影響力全球前50和前100名的高校數量居於全球第一。北京大學排名全球第17位，北京清華大學排名全球第25名。

據澎湃新聞，國際高等教育研究機構Quacquarelli Symonds（QS）28日正式發布第20版世界大學排名。此次排名中，大陸高校進入本榜數量位列全球第三，有71所高校上榜，僅次於美國的199所和英國的91所。

北京大學全球排名17位，亞洲排名第2；北京清華大學排名全球第25名，亞洲排名第3。亞洲排名最好的高校為新加坡國立大學，位於全球第8名。

大陸高校進入該榜單全球排名前100的高校共有5所，除北京大學和北京清華大學外，還有浙江大學（全球排名44）、復旦大學（全球排名50）、上海交通大學（全球排名51）。

QS世界大學排名官微發布的相關消息指出，近年來，大陸一流大學迅速崛起，但在後疫情時代發展速度減緩，這主要是由於新冠大流行後全球流動限制引起的國際學生數量和教職員工數量的減少。

另一方面，全球學術界對大陸高校的認可，在QS的學術聲譽指標中得到了印證，該項指標基於14.4萬名學者的意見而得出。大陸有5所高校在學術聲譽指標中躋身前100，排名靠前的大學也在不斷進步。這5所大學分別為北京大學、北京清華大學、復旦大學、上海交通大學、浙江大學。

目前，大陸尚無高校進入研究影響力全球前十名，但進入前50和前100的高校數量居於全球第一，分別是13所和18所，且這些高校排名都在不斷提升。其中，上海交通大學表現最為突出，在師均論文引用指標中排名全球第15位，在2017至2022年生產了12.9萬篇學術論文並且產生了180萬次引用。

此外，QS研究夥伴Elsevier Scopus提供的數據顯示，大陸高校的全球合作研究佔所有研究產出的21％，與全球平均水準（20％）基本持平。

在大陸高校發表的學術論文中，28％發佈在10％最具影響力的學術期刊上，比全球平均水準（25％）略高。2017至2022年間，大陸高校發表了450萬篇學術論文，獲得了5050萬次引用。

然而，大陸高校在吸引國際留學生方面表現不理想，僅有暨南大學一所高校躋身全球前300。國際學生比例是大陸高校平均得分最低的指標（9.06分）；疫情對國際學生流動的限制影響了大陸高校在這一領域的表現。

QS指出，大陸高校的論文引用次數在2022到2023年的增長無人可比，這表明數十年以來中國在學術研究的投入正在收到回報。

QS也說，目前中國大陸的就業競爭非常激烈，QS的雇主聲譽指標排名也反映了這一趨勢，在進入榜單的71所高校中，有46所大學的雇主聲譽排名有所下降。目前雇主聲譽指標總權重由之前的10％上升到了15％，這一調整反映了當今學生對高校就業成果的高度關注。