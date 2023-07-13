夏季是水果的盛產季節，許多人上菜市場都會買顆酸甜可口的鳳梨回家，不過，最近網路社群瘋傳，鳳梨若出現「鳳梨心粗大、果皮裂開」2種特徵，有很大的機會是施打了生長激素。對此，有農委會專家解答，這2種特徵根本不能作為判斷的依據，且農民施打的生長調節劑，原本就存在於鳳梨中，正常使用不會有藥害問題。

近日社群平台瘋傳一段43秒的影片，一名男子指稱，若想要判斷鳳梨是否有施打能增重的生長激素，可從鳳梨的心、果皮來判斷，男子說，施打生長激素的鳳梨心較粗，藉此才能吸收較多水份；而鳳梨吸收太多水的話，果皮也會出現裂痕，「如果看到鳳梨心又大，上面有裂痕，這顆鳳梨高機率有打生長激素」。

台灣事實查核中心今（13）日發文表示，該則影片是錯誤訊息，農委會農業試驗所副研究員官青杉指出，鳳梨的品種和生長季節等因素，皆會影響鳳梨果心大小，且只要水分劇烈變化、氣溫高，都會導致自然裂果，鳳梨心大小、果皮裂，不能用來判斷鳳梨有無使用生長調節劑。

此外，農委會農業藥物毒物試驗所研究員袁秋英解釋，生長調節劑種類很多，其中一種萘乙酸鈉確實會使果實肥大、增加果重，但另一種益收生長素用在鳳梨上，並不會讓果心變大，表皮也不會破裂，因此無法藉由網傳說法，判斷有無使用生長調節劑。

值得注意的是，官青杉說，植物本身就會產生荷爾蒙、生長激素，若用人工方式額外添加，則被稱為生長調節劑，一般來說僅會微量使用，「因為這些成分在植物體內原本就存在」，農民只是額外加強而已；袁秋英也說，生長調節劑在合法、合理的使用下，並不會產生藥害問題。