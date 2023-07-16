國內缺藥問題越來越嚴重，缺藥品項也愈來愈多元，本報獨家報導，若發生缺藥時，衛福部會採「專案進口」，但《藥害救濟法》規定，若採專案進口的藥品在國內發生藥害事件，並不會適用藥害救濟。對此，國內醫師今天表示，即使不常發生，也應修法，還給國人多一個保障救濟的機會。食藥署則表示，將廣納各界意見來研議可行性。

台灣正面臨30年來最嚴重缺藥潮，小至軟便劑、口服抗生素，大至癌症用藥、手術用的麻醉劑，很多藥品的替代性不足，需以專案進口藥品救急，食藥署卻發文提醒醫療院所，這些藥品沒有正式許可證，使用前需要取得病人同意，且不適用藥害救濟，讓第一線醫療人員相當無奈，認為食藥署將責任轉嫁給病人和醫院。

長庚醫院皮膚科主治醫師陳俊賓表示，觀察過去臨床觀察，民眾使用專案進口藥物時，也確實曾發生過多起過敏反應，但目前是較少發生嚴重的藥物不良反應事件。

但由於台灣面臨最嚴重的缺藥潮，許多藥物因此改採專案進口，可能增加的用藥的風險，因此陳俊賓支持推動修法，若能有多一項保障，納入藥害給付會更好。

陳俊賓表示，藥害救濟已經是少數，因為專案進口而造成藥害，可能更會是少數中的少數，但這些族群原本就很難替自己爭取到權益，若發生嚴重不良反應，病患恐求助無門，現在國內的氛圍常常是，自己遇到了才會開始重視，因此不如趁這個機會推動修法。

對此，衛福部食藥署副署長陳惠芳表示，因藥品短缺專案製造或輸入之藥品，雖其成分劑型之療效及安全性曾經評估，惟仍與領有藥品許可證之藥品有別，倘將其風險轉嫁其他領有藥品許可證業者共同承擔，恐不甚公允。

而針對專案核准製造／輸入藥品，是否建立藥害救濟？陳惠芳表示，因藥品短缺而專案進口或製造之藥品是否納入藥害救濟，除涉及修法外，因該等產品仍與具藥品許可證之藥品有別，故仍須徵詢各界意見(包括具藥品許可證之藥商)，據以研議可行性。