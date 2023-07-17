搶攻中秋送禮商機，國泰飯店觀光事業今年匯聚旗下所有飯店品牌，以「皓月熠熠．月光灩灩」為主題，推出「潮月」經典廣式月餅禮盒1,680元、「灩月」寶島鳳梨酥月餅禮盒1,080元，整體包裝設計和月餅融合中西特色，此外除了糕餅還加入自家咖啡品牌「Cozzi Cafe」咖啡濾掛包與果乾茶。即日起至8月31日前預訂並付款，即可享有早鳥85折優惠價，全台和逸飯店、慕軒飯店、台北國泰萬怡酒店及線上商城皆可購買。AMAZZING CLUB會員則提供不限期間的85折獨享折扣。更多大宗採購需求，可洽各飯店專線訂購。

國泰飯店觀光事業「潮月」經典廣式月餅禮盒售價1,680元。嚴選東方最具代表性的廣式月餅，以特製配方製成烏沙紅豆、金鑽鳳梨核桃、棗泥桂圓口味，甜鹹兼具保存最傳統的風味，描繪出秋分團圓相聚的美好時節，一邊品嚐Cozzi Cafe招牌人氣咖啡，感受醇厚的堅果香氣，搭配低調內斂的線條設計與沉穩色彩，盛裝贈禮心意。

國泰飯店觀光事業「灩月」寶島鳳梨酥月餅禮盒，禮盒售價1,080元。選用在地特色天然美味，將新鮮鳳梨和冬瓜糖細細熬煮，完美封存於酥皮中，酸甜明亮風味搭配清新的鮮橙包種茶、香醇蘋果草莓紅茶，輕盈香氣在口中散開，更襯托出土鳳梨酥的微甜口感，賦予月餅多層次的新滋味。閃爍的「灩月」禮盒在不同角度呈現出多種色澤，顛覆傳統。