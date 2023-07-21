受到進口產品競爭，加上房地產開工率下滑，在國內磁磚市場市占達30%以上的冠軍，今年上半年的合併營收14.53億元，年衰退8.04%。

「安心居頂級地板」品牌首間展示中心，日前已在台北開幕，冠軍指出，未來將持續規劃針對桃園、竹苗、台中等地區成立安心居頂級地板品牌展示中心，有利拓展業務接單動能。

在業務推廣上，冠軍指出，未來將積極強化全台合作簽約門市、工程通路等兩大業務接單。

冠軍指出，國內建築裝修市場需求穩定，隨著裝修市場表面建材多元化的需求，加上下半年步入傳統旺季，未來營運具成長動能。

「安心居頂級地板」品牌以產品及施工等連工帶料服務，共40款產品項目。冠軍指出，透過在地化服務為基礎，採取完善的垂直整合通路，提供高效率和完整的專業服務，滿足客戶一站式購足體驗，帶動今年上半年SPC、VSPC產品銷售年增120％的表現，正式搶進木地板建材市場50億商機。