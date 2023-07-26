環泥目前裝修建材品項包括石膏板、木纖維水泥板外牆等。也引進日本Nichiha外牆板及屋頂板等建材。

擴大裝修市場的營運力道，環泥海湖的石膏板產能約2,000萬立方米，現已在大湖增加一設備，可有1,500萬立方米的產能，預估，未來石膏板產能可達3,500萬立方米、市占率超過5成。

看好國內裝修市場前景，國產子公司國宇建材早在2021年就成立全台首家輕質磚廠，設計全年產能20萬立方米。隨著裝修市場的蓬勃，國產指出，近三年來，國宇輕隔間、高隔音複合式分間牆，出貨量逐年提升，每年業績都有兩位數的成長。

與國產建材同集團的惠普（8424），則是國內第一大內裝修矽酸鈣板生產廠。國產指出，矽酸鈣板是內裝的隔間牆為主，屬建物結構體的後段工程，對比房地產業景氣有滯後性，通常需求落後1～1.5年，因此預期惠普今年的市況應可維持穩定、與去年相當。