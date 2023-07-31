上市公司日勝生（2547）今（31）日表示，為響應社會住宅政策，旗下100％持股子公司泰誠發展營造股份有限公司，參與新北市淡水區「淡金安居」社會住宅新建統包工程公開招標，成功獲選為得標企業，得標金額33.39億元，基地面積約2,117坪，將打造為全齡社會住宅。

日勝生表示，「淡金安居」位於淡金公路與濱海路交叉口，屬於淡海新市鎮範圍內。基地面積約2,117坪，鄰近輕軌淡水行政中心站，附近並有淡水國民運動中心與淡水公八公園（防災公園）。計畫「淡金安居」將為新北市增加620戶社會住宅，其中5％設計為無障礙房型，建設期程預估5.5年。

依據國家住都中心公布資料，新北市已決標8,286戶社宅，截至2023年7月18日全台累積已完工及已決標社宅約3萬8,709戶。

日勝生表示，為了支持政府社宅政策，並實踐ESG永續綠生活集團理念，子公司泰誠營造積極投入建設社會住宅，將與博勝機電工程有限公司、陳章安聯合建築師事務所合作，全力建造「淡金安居」。

社區規劃留設8米退縮綠帶，整合人行道及自行車道設計，創造林蔭帶狀開放空間；並以生物多樣性概念，植栽多種喬灌木及草本花卉，設置綠化休憩平台、屋頂花園綠地。低樓層設計無障礙住宅，搭配日照中心、幼兒園、中央穿廊廣場與大面寬店鋪，強化全齡通用住居環境，計畫取得綠建築標章、智慧建築標章、耐震暨耐震設計標章，提供完善生活與友善照護機能。

日勝生集團因具有多年建設經營青年住宅實績，加上距離「淡金安居」約18分鐘車程之日勝生「日初不老莊園」暨「樂陶居」，為國內著名樂活養生宅，「樂陶居」中和館並連續二年獲得社區樂齡服務SNQ國家品質標章獎，契合全齡社會趨勢需求。

泰誠發展營造為日勝生集團重要成員，參與日勝生多項重大公共工程，包括新北市中和區與三重區青年住宅、桃園污水下水道系統BOT計畫、桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫、交九臺北轉運站BOT、龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫，並於2022年11月得標興建故宮博物院行政大樓及圖書館新建工程。泰誠並以其營造管理持續獲得金質獎、金品獎、全國水環境大賞首獎。