搶攻中秋節送禮商機，和億生活集團旗下米其林港式餐飲第一品牌「添好運」，推出由創辦人麥桂培主廚研發監製的經典港式月餅「添好運霓玥禮盒」，原價888元，即日起開始預購，早鳥優惠價688元，禮盒預購滿1,000元，即贈XO醬臘味炒飯電子兌換券乙張，另享有大宗優惠「買十盒送一盒」。

後疫情時代，解封效益展現，和億生活集團展現強大營運動能，上半年業績開紅盤，整體較去年同期成長20％以上，6月底新展店-添好運大直美麗華店業績表現亮眼，超出預期營業目標達35％，看旺下半年觀光及消費人潮回流，旗下米其林一星「添好運」將於新店裕隆城開新門市，預期全集團營收將超越疫情前水準，全年度業績較2022年上看成長30%以上。

和億生活集團執行長蘇嬉螢表示，為強化和億生活集團量能，暨今年6月添好運於大直開展新店-添好運大直美麗華店，整體業績表現超乎預期，平假日人潮不斷，超出預定之營業目標達35％。添好運預計9月將進駐新北最大型商場「新店裕隆城」，看好裕隆城位於消費力極強之新店區、文山區，覆蓋人口數超過70萬人，未來加上環狀線開通帶動中永和消費板塊，整體覆蓋人口數超過130萬人，及鄰近寶高智慧產業園區，並將透過新北市政府推動，成為新北國際級智慧城市產業聚落，添好運新店裕隆城店坪數91坪，設有142個客席數，為全台客席數最大的一間門店，未來業績表現令人期待。添好運將持續擴大全台市場版圖，深入消費者生活，穩坐連鎖港式點心品牌之領先地位。

中秋送禮商機龐大，每年月餅市場規模超過20億元以上，2022年疫情期間，即便大家減少聚會及面對面關懷互動，月餅買氣仍是不減反增，添好運「添好運霓玥禮盒」首波限量5,000盒，推出立即引起搶購，再緊急加碼2,000盒仍供不應求，2023年採用高質感玫瑰金屬外盒包裝，集結兩種口味港式月餅，預估今年銷售可達8,000盒，成長率14.3％。

「添好運霓玥禮盒」為了滿足喜愛香港味道的忠實的顧客，今年由創辦人「麥桂培」主廚為臺灣研發監製限定款口味港式月餅。麥桂培主廚將實體門店招牌人氣甜品-添好運流沙包及楊枝甘露開發成為獨具香港味道的米其林港式月餅。「楊枝甘露月餅」，嚴選當季芒果，外層奶黃滑順細緻，鹹香與芒果的結合，帶出酸甜清爽的果香及濃郁的餅香；「港式奶皇月餅」，內餡鹹蛋黃、奶香及椰香完美融合，綿密鬆軟；每盒六入，每種口味各3顆，預購優惠價688元。

除推出經典月餅「好運霓玥禮盒」外，添好運另以「送禮添好運」的祝福概念，採用港式傳統秘製配方，推出「添好運頂級XO醬禮盒」，採用嚴選珠貝及特級金鉤蝦，以經典港式製作手法將天然新鮮的海味濃縮其中，XO醬為家常必備調料，添好運頂級XO醬禮盒更是送禮或自用首選，每盒2罐，優惠價338元。