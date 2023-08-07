帛琉籍貨櫃船天使輪上個月在高屏外海沈船，台灣港務公司董事長李賢義表示，為了處理天使輪後續事宜，幾乎把全台深水潛水夫都調派過來，「完全是不計成本。」

李賢義表示，雖然卡努颱風已經離開，但是西南氣流還在作亂，上周颱風無法作業，原本想要今日開工，但早上6、7點高雄下起大雨，海象不佳，只好作罷。

目前天使輪漂流貨櫃、海上油汙、船體堵漏、抽除殘油等，都還在持續觀察處置進度。港務公司執行副總王錦榮表示，今日觀察天使輪周邊海域有一點油花，主要是器械的潤滑油，不是來自油艙；潤滑油是輕油，油艙內是黑色的重油，要先抽除殘油才能拖走。

王錦榮表示，此次天使輪沈船，油艙在水底37公尺深，超過10層樓高，比上次南方澳大橋坍塌事件的打撈作業深多了，那次不到10公尺。

王錦榮表示，潛水夫工作內容包括水底切割、電銲、堵漏、抽水、抽油等，由於水深37公尺要承受3.7公斤水壓，相當辛苦，所以每次只能工作40分鐘，然後就要進減壓艙，換另一組人工作。如果沒有減壓艙，在水底待15分鐘就要上來。又因為海底還有海流，海流過大會被沖走，所以潛水夫要綁在一起，不能單獨行動，每次工作要20幾人一起作業。

王錦榮表示，目前每天準備10艘船處理油汙，承包商從基隆、高雄等地動員30名潛水伕，幾乎全台灣的潛水夫都調過來，另外包括無人機等也是一直待命。李賢義則補充，像今天這種沒開工的日子也要支付薪水，完全是不計成本。一旦開工，預計20天到30天完成。