天使輪沉船後，包含貨櫃打勞、油汙殘油處理等，都還在持續觀察處置進度，相關處理費用粗估約3億左右。雖船東於8日提出船體殘油抽除計畫，但為確認船東能依所提計畫具體落實執行，港務公司已要求船東須於11日前，依所提計畫提供委託執行殘油抽除作業契約等相關證明，但截至11日下午5點為止，仍未有進一步動作。

天使輪船東已於8日提出船體殘油抽除計畫，但為了確認船東能依所提計畫具體落實執行，港務公司已要求船東須於11日前，依所提計畫提供委託執行殘油抽除作業契約的相關證明，但截至11日下午5點為止，尚未收到船東的委託證明，港務公司為把握時間，將持續進行相關作業。

「麥寮海洋號」於今日上午抵達天使輪沉船處海域，現場觀測有南北向七彩帶狀浮油情形，已將該油汙予以清除；沉船處殘油防堵部分，今日海事工程公司於上午進行工作平台船整備，並於下午前往沉船處海域進行工作平台船定錨作業，同時進行有礙後續抽油作業的鋼索及雜物移除或固定作業，並於明日海象相對較佳時，再行下水進行可能洩漏點加固防堵。前置作業預計將於14日完成，著手進行第一個油艙鑽孔及抽油。另為預防可能漏油狀況，也於今日派遣華山號出港至沉船處北側增加佈設250米攔油索，並派永通16號於沉船處南北邊各再佈設45米吸油棉索。

今日進行吊除櫃體碎片作業外，針對二港口部分水域、南星灣內側水域、鳳鼻頭漁港至中芸漁港較近岸之4公尺水深水域部分，已完成側掃聲納探測作業，因水深較淺雜訊較多，待明日進一步確認側掃結果，且為避免貨櫃造成中油海管磨損，今日應變會議決議側掃範圍擴增南星灣至中油外海浮筒油管周遭水域及旗津沿岸，雖無礙航風險，但航港局仍發布航船佈告周知各類船隻並更新電子海圖。