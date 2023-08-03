卡努颱風來勢洶洶，中央災害應變中心3日下午舉行第6次工作會報，颱風今明兩天影響台灣最劇，暴風圈已接觸陸地，台北市北投區累積159mm雨量，北部及中部山區出現間歇性大雨，須防強陣風，已畫設246個警戒區域，所幸未有重大災情傳出。
根據統計，截自今午3點，全台曾停電用戶數逾1萬8千戶，經台電搶修，目前全台仍有1741戶停電，多數集中新北新店、汐止、瑞芳、石碇、金山、萬里、烏來區，宜蘭三星鄉則有11戶仍處於停電狀態。
在交通運輸方面，平溪、深澳支線中午12時起停駛，其餘路線正常行駛，高鐵正常行駛，國道全線正常通行。空運部分，取消46班次國際航線，國內航線則取消71班次、延誤14班次。
關於天使輪沈船事故處理，相關單位持續監測海域油汙，若有發現即調派除汙船舶清除。海事工程公司昨派潛水員下水，完成封堵機艙疑似破損管線及通氣孔，今天則完成2處通氣孔封堵作業。
中央災害應變中心呼籲，民眾減少不必要的外出，切勿前往山區、河川及海邊從事戶外活動。依據氣象情資研判顯示，今日午後中南部山區累積雨量逐漸增大，將持續監控各地降雨情形，加強整備防範土石流及坡地災害發生。
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