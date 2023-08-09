響應「新北市兒童藝術節」，鶯歌陶瓷博物館推出期間限定趣味學習單「神秘的青色」，邀請大小朋友跟著可愛的小青、泥寶一起在陶博館闖關，認識陶器與釉料的故事，增進親子互動，歡度暑假好時光！完成學習單之後，還能參加線上抽獎活動，有機會獲得泥寶陶瓷擴香片」或「泥寶紙膠帶」。

陶博館館長張啟文表示，陶瓷釉彩透過創作者的構思設計與施釉技術，呈現百變風格，引起許多收藏者追求釉彩知識的好奇心，釉彩結合陶瓷器型，展現典雅、活潑，或沉穩的各式調性，也常使觀賞者感到目不睱給，引發探究的動機。

張啟文說，陶博館致力陶藝教育設計，運用各式管道將陶藝知識、文化傳遞給大眾，特地結合暑假「新北市兒童藝術節」活動期間，為親子家庭精心設計探索學習單「神秘的青色」，經由陶博館宣傳大使「泥寶」帶著大小朋友體驗常設展的魅力，來場寓教於樂的陶藝之旅，共享完成任務的滿滿成就感。

趣味學習單「神秘的青色」，主角「小青」是一隻剛從蛋裡孵出來的彩色怪獸，由萌萌的愛陶大使「泥寶」引領到常設展廳，尋找並觀察和它同樣名稱有「青」的陶瓷作品，揭開關於「青」的神秘面紗，創造探索動力。

民眾可至1樓服務台免費索取限量的學習單或於8月13日前自行上網下載印製，填好學習單，並將參與者與學習單的合照上傳（https://reurl.cc/dD3v42），完成所有指定任務即能參加臉書抽獎活動獲得「泥寶陶瓷擴香片」或「泥寶紙膠帶」。