網友認為科技執法設置地點「隱蔽」，怒批政府搶錢。（新店警分局提供）

民眾駕車行經新北市新店區祥和路，意外發現警方於路邊增設移動式超速照相機，認為警方「搶錢」，將照片PO上臉書社團，提醒民眾注意。對此，警方回應，該地點已於今年6月20日在新店警分局交通警察大隊網站公告，且該處前方100公尺設置「警52」標誌，符合相關規定。

有民眾在臉書社團《我們就是安坑人，安坑自古就是城》發文，「原來還有這招啊，大家自己注意點啊」，並附上於祥和路邊拍攝的數張照片，照片內容為警方架設偵測超速的科技執法設備。由於設置地點「隱蔽」，網友們的意見不一。

有部分網友認為，「打著安全之名，實榨乾民眾荷包」、「地方政府吃相難看」、「如果警方把這種腦筋用在抓捕詐騙集團，那真是全民之福」，但有網友覺得，身正不怕影子斜，只要不超速違規，設在哪裡都沒差。

針對民眾質疑測照地點適法性，新店警分局指出，經查該地點已於6月20日在本局交通警察大隊網站公告，且該處前方100公尺已設置「警52」標誌，符合《道路交通管理處罰條例》第7之2條相關規定。

新店警分局表示，另查該路段事故件數，2021年A2、A3事故計發生28件，2022年A1發生2件，A2、A3事故計發生41件，今年1至7月A2、A3事故計發生16件。該路段速限50公里，為強化速度管理及防制交通事故發生，於12日晚間11時至隔日清晨5時，計測得超速件數達55件。

新店警分局呼籲，民眾行車應遵守交通規則且勿超過規定速限，共同維護道路行的安全。