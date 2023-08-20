為提升汐止貨櫃聯絡道橋梁結構安全，新北市政府養工處將分兩階段辦理橋梁例行修繕工程。（工務局提供）

為提升汐止貨櫃聯絡道橋梁結構安全，新北市政府養工處將分兩階段辦理橋梁例行修繕工程，自8月21日至8月27日及8月28日至9月3日，每天夜間10時至翌日上午6時，分別封閉貨櫃聯絡道東向車道（往大同路）及禮門街雙向車道進行施工，請用路人配合現場義交人員引導改道通行，施工期間若遇雨則順延。

養工處指出，汐止貨櫃聯絡道為大型車輛往來高速公路及汐止市區交通要道，為確保橋梁結構安全，養工處辦理例行修繕及防蝕塗裝維護工程，以提升用路人行車安全。

養工處表示，為維護安全，第一階段施工期間改道路線將採一般車輛與15噸以上大貨車分流方式進行：自8月21日至8月27日，夜間封閉貨櫃聯絡道東向（往大同路），欲前往國道1、3號的一般車輛，請改走禮門街及大同路2段，15噸以上大貨車從國道1號北上方向來的，請提前在汐止匝道（10汐止）或新台五路匝道（12新台五路）下，銜接新台五路進入汐止市區。

而從國道1號南下方向來的15噸以上大貨車，請提前於五堵匝道下，銜接大同路3段進入汐止市區。第2階段自8月28日至9月3日，夜間封閉禮門街雙向車道，屆時無論車種，均請改由汐止貨櫃聯絡道通行。

養工處提醒，第一階段施工期間的改道，15噸以上大貨車改道路線與一般車輛不同，請用路人務必配合現場義交人員引導通行，並注意各路口改道告示牌面，施工期間所造成的不便也請用路人見諒。