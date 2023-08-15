Scholastic Asia公益捐贈教育局英語數位閱讀平台7600多組帳號，市價約1000萬元，提供全市222所公私立國小學童線上英語閱讀的學習機會。（陳慰慈攝）

透過讓學生自主學習，提升英文能力，新北市副市長劉和然今出席見證美國樂學集團Scholastic Asia公益捐贈教育局英語數位閱讀平台7600多組帳號，市價約1000萬元，提供全市222所公私立國小學童線上英語閱讀，平台有數千本英語電子書，約20萬名學生受惠。

新北市教育局今舉辦「提升英語力，數位FUN閱讀」英語數位閱讀教育合作記者會，劉和然表示，閱讀是一切教育的基礎，除了實體書籍之外，數位閱讀更可突破空間限制，讓全市學校共享，感謝Scholastic Asia與新北市攜手努力提升孩子的數位閱讀素養。

劉和然說，新北市推動雙語教育多年，並積極推展科技雙語，鼓勵學校使用科技化工具進行雙語教學，例如Cool English酷英網、Learn Mode學習吧、生活英語動起來互動網站等，以及推動英語科技化學習扶助，此次加入了Scholastic英語數位閱讀平台，讓學生透過自主閱讀，增進英語能力。

Scholastic亞洲總裁、香港籍的Frank Wong表示，100多年來Scholastic為美國及全世界兒童提供包括哈利波特等精采的故事，影響數百萬孩童，豐富多彩的故事讓幼兒變得更有創造力。

Frank說，做為一家致力於兒童教育的英文出版商，我們對台灣在2030實施國家雙語政策表示認同，這項政策將造福台灣年輕一代，促進台灣學子提高國際競爭力，很高興能與新北市政府合作，透過提供線上學習工具給師生推進校校有雙語的學習目標。此外，新北市是台灣第一個發表SDGS、VLR的城市，做為一家全球性出版商，非常高興能夠支持新北市城市永續發展，我們將提供豐富的圖書資源，幫助新北市培養具有責任心的世界公民。

教育局表示，此次捐贈的閱讀平台，包含了詞彙解釋、發音示範等功能，讓學生透過閱讀認識單字；平台中更有數千本英語電子書，包含各類主題與暢銷英語電子書籍，每一本電子書都有標示Lexile （藍思閱讀分級），學生可以依據自己的閱讀程度及興趣選擇適合書籍，讓英語閱讀充滿趣味性，也達到適性學習的效果。透過互動性提升閱讀樂趣，激發好奇心與創造力讓學生能夠快樂閱讀，全面提升學生英語能力。