呼應「聯合國永續發展目標（SDGs）」及「2050淨零排放」重要政策，新北市鼓勵學校參與「教育部建構智慧化氣候友善校園先導型計畫」，今年山佳國小、永定國小、新埔國小、育德國小、大坪國小、青潭國小、插角國小、雙溪國小、積穗國小及金美國小共10校申請並獲教育部通過，核定校數六都第一。

教育局指出，學校透過參與計畫，組成校內教師社群，從監測與盤查校園環境出發，引領親師生認識校園整體環境、發現周遭環境問題，與專家團隊共同著手規畫，進行軟硬體資源建置，並透過新興科技瞭解校園AIOT監測節能、溫度與室內環境等相關數據，同時搭配探究與實作課程教學模組的設計，培養師生環境認知與行動，提升永續思維與素養，打造優質校園永續發展基地及教學場域。

金美國小校長邱華璋表示，今年是學校參與計畫第5年，藉由課程帶領小尖兵探索校園，去年參與師生發覺校內建築物與風向平行，以致於走廊的風再大都無法進入教室，在集思廣益下，透過教室模型實驗發現外推窗的導風效果比較好。

六年級環保小尖兵浩崴說，原來教室這麼悶熱是因為外面的風進不來，每天早上早自習的時候就熱到快受不了，如果風吹的進來，透過對流的效果，我們少開冷氣就可以幫學校省電了。

連續4年通過計畫申請的雙溪國小校長葉永菁表示，學校以融入領域課程及校訂課程實施，得到了豐碩的基礎調查資料，將環境永續概念具體落實於日常生活。例如師生一同進行校園高程圖調查，了解校園透水鋪面、水溝分布及易積水地區後，在學校地勢低漥地區搭配級配石和運動場改善工程改為透水鋪面，減少淹積水問題。

此外，也透過日照、降雨、風向、溫溼度及西曬等調查，認識學校氣候概況，教導學生適度控制教室內光源、開關冷氣及搭配循環扇等觀念，減少能源消耗。