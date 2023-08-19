手搖車AR體驗大受歡迎。（新北市體育處提供）

新北市永達盃身心障礙運動嘉年華19日在板樹體育館熱鬧舉辦，今年首度推出輕艇激流、手搖車的AR（擴增實境）體驗，現場來了800多人參與。今年亞帕運輪椅網球國手唐兆漢還跟永達保險經紀人副總經理李忠約尬了尬AR划船，直呼好玩更開心見到這麼多身障者齊聚一堂，「感覺大家都躍躍欲試！其實身障者可以出來活動，而不是為了不要受傷只能悶在家裡。」

「AR體驗蠻好玩的，雖然不是真的下水，還是可以感受到身體核心的控制。」唐兆漢表示，蠻多身心障礙者是過不了心理那關，會害怕出去有一些不方便，在意其他人異樣的眼光，嘉年華就是先透過體驗吸引大家走出戶外，「其實出來就是做自己，有自信，大家會很願意幫助你，不要害怕，台灣人其實還蠻溫暖的！」

永達保險經紀人副總經理李忠約（左）在新北市身心障礙嘉年華捐贈兩台「移位機」，讓重度不便的身障朋友也能參與運動。（李弘斌攝）

永達保險經紀人從民國106年開始冠名贊助新北市身心障礙運動嘉年華，每年都捐贈新的器材設備，李忠約說：「我們希望提供身心障礙者走出來運動的管道，每年推的主題都不太一樣。今年的划船、手搖車AR體驗是第一次，室內比較不會抗拒，體驗後有興趣就邀請他們戶外下水。」

之前嘉年華辦過攀岩也獲得很好的回響，甚至還有過漆彈體驗，永達貼心捐贈電動輪椅，讓參與的身心障礙朋友不用擔心自己的輪椅被弄髒難清理。今年更捐贈兩台「移位機」，讓重度不便、平常需要看護來抱的朋友，都能下水划獨木舟，提供更多參與運動的可能。

今年的新北市身心障礙嘉年華共有AR體驗（輕艇激流、手搖車）、地板滾球、地板冰壺、飛盤、輪椅羽球、輪椅壘球、擊劍、射箭等項目，新北市體育處代理副處長林卉卉也透過AR跟2016里約帕運輪椅網球國手呂嘉儀切磋手搖車。兩個AR體驗果然新鮮感十足，排隊人潮絡繹不絕。