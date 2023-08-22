彭博社統計，陸企電商巨擘阿里巴巴曾經在2014年新掛牌時，一口氣向市場投資人拿了250億美元，160億美元的Meta緊咬在後，2021年新上市的電動車業者Rivian有137億美元，Arm這次預估最多可吸金100億美元左右，Uber則是81億美元。

據悉，軟銀集團創辦人孫正義，打算趁著人工智慧AI的熱度尚未退燒時，將自己旗下這家矽智財大廠重新包裝上市，好拯救軟銀孱弱的財報，同時，也希望願景基金能走出虧損的陰影。這家頗讓孫正義自豪的投資基金，因世道不佳去年大虧300億美元。

由於這是今年IPO的一大盛事，有高達24家全球知名承銷商排隊等著銷售Arm的股票。例如主辦者英國巴克萊銀行、美國高盛以及摩根大通，還有日本瑞穗金融。不過，摩根士丹利似乎沒有搭上Arm這班IPO列車。

彭博社指出，Arm計劃將在九月首周就開始路演（roadshow）推銷，並先在八月最後一周把Arm訂出一個好價格。市場預估，等Arm成功上市後，公司總價值應可上看600億到700億美元之間。

由於Arm後勢看好，軟銀現在有了惜售的念頭，可能不急著一次就把持股全部釋放出去，打算日後再慢慢脫手。日前，軟銀用161億美元，從願景基金手中買下Arm的25%股份。

國際投資研究機構晨星，旗下私募股權以及創投業者PitchBook認為，Arm強勢表現值得期待，軟銀不僅可藉著Arm再次掛牌賺飽飽，同時人工智慧AI話題可望再延燒下去。

在全球智慧手機中，幾乎都可以見到Arm的影子，主要業務是設計微處理器所需要的架構藍圖，以及授權晶片之間相互傳遞訊息的指令集（instruction set）給需要的科技公司。

根據了解，Arm已把目光指向更先進的運算，不拘泥在發展似乎有限的智慧手機市場，這邊指的是資料中心以及人工智慧應用所需的晶片。因為技術非凡，Arm的產品並不便宜，不過亞馬遜雲端服務（AWS）的四萬個客戶都是使用Arm設計的商品，因為效能佳且功率好。

翻開Arm的財報，截至3月31日上個財年期間，營收小幅減少約1%，掉到26.8億美元。不過，全球晶片大環境不好，銷售量普遍下滑之下，庫存過剩更是業者頭疼的問題。其中，智慧手機就傷得不輕。

全部4,753名員工當中，工程師就占了八成的Arm，主業在研發、設計與技術創新上。Arm全球單獨擁有或共有的授權專利約6,800項，且還有2,700項正在申請專利。上個財年，超過260家公司行號都在使用Arm設計的晶片，其中包括亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、高通，還有AMD等科技大廠。