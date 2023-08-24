和泰車（2207）將於9月28日推出TOYOTA全新YARiS CROSS，和泰車今早宣布，即日起開放預購，新車共分三車型，汰舊換新價自67.5萬元起，由於價格仍相當具競爭力，將推升和泰車年底前銷量攀升。

YARiS CROSS為和泰車全新輕休旅車，於全球首發後即受台灣消費者熱烈討論與關注，除搭載1.5升Dual VVT-i引擎，並以4,310mm車身大小、創造出458L的超大行李廂空間，讓YARiS CROSS具有更靈活使用空間。在動力操控方面，和泰車表示，YARiS CROSS搭載全新調校的1.5升Dual VVT-i引擎動力，具有低速反應靈敏、高轉速動力充沛特性，搭配最小迴轉半徑5.2m設計，也讓車子可輕鬆自如穿梭在都會巷弄中。

YARiS CROSS標配6SRS氣囊及TOYOTA SAFETY SENSE安全系統註，包含消費者重視的ACC全速域主動式車距維持定速系統、車道行駛輔助系統等主動安全配備。另搭載BSM盲點偵測警示系統（潮玩版）、RCTA後方車側警示系統（潮玩版）等，最高搭載29項主、被動安全配，兼顧駕駛者與乘客的乘坐安全。

此外，YARiS CROSS搭載多項配備，包含提供後座舒適乘坐體驗的後座空調出風口（酷動、潮玩版）、讓消費者可便利使用的後行李廂足踢感應式電動啓閉尾門（潮玩版），以及標配支援Apple CarPlay與Android Auto連結的Drive+ Link智能車載系統。

在等級編成上，YARiS CROSS提供享樂、酷動、潮玩版共三等級以滿足不同消費者需求。車色選擇上，提供雪貂白、極光銀、雲河灰、檀木黑、炫魅紅及奔放藍六種外觀車色供消費者選擇。