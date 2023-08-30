MSCI與Google Cloud雙方合作聚焦三大關鍵領域：

一、風險訊號：MSCI的專有數據和分析將與Google Cloud的生成式AI解決方案相結合，提供投資組合及企業層面的風險概況，幫助客戶大幅縮減研究分析和決策的時間。該解決方案將令投資組合經理人和風險管理經理人，更易於整合投資組合中的大量風險訊號，並迅速採取行動，同時也將促進風險和投資組合管理團隊之間更密切的合作，以建構更具韌性的投資組合。

二、對話式人工智慧：Google Cloud的生成式AI解決方案將為MSCI的投資組合和風險管理解決方案，提供全新的對話式人工智慧解決方案。該功能將使用自然語言處理（NLP）來模擬人類語言，並生成回應，使客戶能夠迅速獲得解答，以及有關其投資組合、MSCI數據、模型和解決方案的資訊。

三、氣候生成式人工智慧：MSCI和Google Cloud將共同利用生成式AI技術，幫助投資者衡量和管理投資組合的氣候風險曝險部位，並發掘低碳投資機會。藉由這些先進的人工智慧技術，MSCI將使投資者更易發掘、整合及溝通跨資產類別的氣候風險曝險部位。

MSCI董事長兼首席執行長Henry Fernandez表示，人工智慧革命使企業和投資者的期望不斷提升——他們希望能更迅速地獲得更優質的數據、分析和具有實踐性的研究觀點。透過與Google Cloud深化合作，將有助MSCI滿足客戶的相關需求，同時保持MSCI在先進數據技術領域的領先地位。經由這次合作，還能夠為有志於為投資組合減碳的投資者提供創新的解決方案。

MSCI首席技術長Jigar Thakkar表示，長期以來，人工智慧和機器學習一直在推動投資產業的發展，MSCI多年來也一直在運用這些技術。憑藉生成式AI與大型語言模型（LLM）的力量，幫助投資者建立更好的投資組合。

Google Cloud首席執行長Thomas Kurian表示，隨專業投資者尋求更好、更快的方式來監控投資組合、獲得新洞察及提高決策速度，生成式AI將推動金融服務業的再次升級。