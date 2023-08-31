中華MG Taiwan於31日發表跨界潮旅ZS，為搶攻進爭激烈的小型休旅級距，採用「超規滿配」單一編成銷售策略，以74.9萬元價格正式上市，加上汰舊換新補助為69.9萬。中華MG表示，月銷目標至少500輛，今年至年底前至少2,000輛。

MG Taiwan總經理陳宗裕表示，MG品牌銷售全球90國，近年在全球銷量爆發式成長，並在近20個國家銷售擠進Top10，其中ZS車系扮演不可或缺的重要角色，在歐洲、澳洲等市場銷售屢創佳績。

陳宗裕指出，全新ZS正式導入台灣，憑藉新潮外型、質感內裝、跨級配備以及標配完整MG PILOT2.0Level2智慧駕駛輔助系統四大優勢，為熱門休旅市場提供一個購車新選擇，有信心將帶領MG Taiwan開創新局持續締造佳績。

陳宗裕說，ZS具備超規滿配的產品競爭力，期待MG在台灣第二款新車不僅能豐富產品陣線，更能獲得市場熱烈迴響。未來我們將持續提升顧客滿意度、拓展全台經銷服務網絡，以深耕台灣為目標回應廣大消費者的支持。

全新ZS旗艦版外觀造型相當吸睛奪目，設計上透過黑曜矩陣水箱護罩結合銀石之翼LED頭燈，營造出年輕新潮且富含科技感的車頭造型，同時車側前低後高的三腰線，巧妙的與霧銀車頂行李架和17吋銀黑切削鋁圈融合，描繪出動感流線的跑格，加上全新ZS旗艦版不僅擁有前、後LED燈組，在頭燈開啟情況下，霧燈還提供轉向輔助照明功能，為行車增添一份安全保障。

在行李廂空間表現上，陳宗裕指出，除擁有基本448L後車廂載物空間外，透過行李廂底板的空間擴增設計，讓容積可輕鬆提升至528L，加上後排座椅6/4分離椅背傾倒後，可創造出1375L的「大肚量」。

此外，除吸睛奪目的新潮外觀，全新ZS旗艦版一大賣點便是標配同級唯一沉浸式全景天窗（附電動遮陽簾及防夾功能），其巨幕型大面積的天窗樣式，提供充足採光效果。

MG ZS旗艦版依循「超規滿配」策略，打造超越同級的高質感座艙氛圍，全車除採用皮質座椅，駕駛座內含六向電動調整，同時雙前座椅還擁有加熱功能，並誠意獻上後座冷氣出風口、EPB電子手煞車、Auto Hold智慧自動駐車功能，讓整體乘坐舒適度與操控便捷度更上層樓，大幅提升駕乘體驗。

主打科技感的ZS旗艦版不僅標配多功能數位儀表，另擁有大尺寸10.1吋懸浮式觸控螢幕，除內含Apple CarPlay及Android Auto功能，還整合360度環景影像輔助系統，讓駕駛對車身與周遭環境路況一目了然，停車更能一步到位。

在動力系統方面，全新ZS旗艦款配置1.5L DVVT雙連續可變汽門正時四缸汽油引擎，可提供最大馬力120ps/6,000rpm與最大扭力15.3kgm/4,500rpm的動力輸出，搭配CVT無段變速箱（可模擬8速手自排），同時還擁有HDC陡坡緩降控制系統與HSA陡坡起步輔助系統加持。

此外，ZS旗艦版亦擁有Sport檔供駕駛者做自由切換，而在10.1吋懸浮式觸控螢幕中，駕駛者可依據個人喜好自行設定方向盤輔助力道，共有輕盈、標準、沉穩三種選項。

安全配備方面，ZS旗艦版提供完整主被動安全防護，除標配6具SRS輔助氣囊，積極與原廠爭取後，MG PILOT2.0Level2智慧駕駛輔助系統完美搭載，具備ACC智慧型全速域主動車距巡航控制系統（附Stop&Go）、TJA交通壅塞輔助系統、LKA車道保持輔助系統、LDP車道偏離輔助系統、LDW車道偏離警示系統、FCW前方防碰撞預警系統、AEB自動緊急煞車輔助系統、BSD盲點偵測系統、LCA車道變換輔助系統、RCTA後方盲區偵測系統、SAS智能限速輔助系統、IHC遠近光燈自動調節系統等多項智慧駕駛輔助功能。