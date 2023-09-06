591以七都各行政區新建案平均開價為基礎，對比該區所得中位數，計算新建案的房價所得比，台北市平均需37.4年才能購買新房，新北市次之要20.7年，大台北以外都會區普遍均在12～15年之間，壓力最小的為桃園市，僅12.3年。

若以七都各行政區來看，天龍國購屋入門檻最高的區域，並不是在傳統認知高房價的的信義、大安區，而是在松山區，以一間25坪新建案平均開價3,700萬元，所得中位數64.2萬元計算，平均要不吃不喝57.6年才可以買新房，此外，大安、中山、大同及士林區，也都超過52年。

相較下，仍有不少蛋白區新建案房價所得比在16年以內，例如房價仍在2字頭的台南市學甲區、高雄林園區分別為12.8年、13.6年，北台灣的桃園市楊梅區、新竹縣新豐鄉分別為15年、15.6年。

值得注意的是，近年房價飆漲的新竹縣竹北市，雖然新建案單價已達5字頭，一間25坪新建案住宅要價1,406萬元，不過在以竹科為主的高所得且均質的居民結構下，所得中位數亦高達96.2萬元，新建案的房價所得比也是全台相對低檔的水準，僅14.6年，購屋壓力僅是台北市蛋黃區的三分之一左右。