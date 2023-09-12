林智堅、鄭文燦在台大國發所的論文先後被認定抄襲，撤銷學位，指導教授陳明通成眾矢之的，但最後全身而退，12日上午榮退還獲得校方紀念品，引發社科院院長蘇宏達不滿，要求校長陳文章下台負責，對此媒體人謝寒冰也開酸，台大可以多頒一個獎給陳明通。

謝寒冰在粉專大酸，台大舉行卸任主管榮退儀式，陳明通竟然在受獎之列，台大是不是要頒「死不要臉獎」給陳明通？謝寒冰不滿說，台大應該在校門口立陳明通與林智堅的跪像，讓師生知所警惕才對。

對於陳明通獲獎風波，台大校方傍晚出面解釋，指出獲獎茶會是依循往例舉辦，陳明通獲教育部核准退休，因此列在名單內，由校長代表致贈學校紀念品，同時強調紀念品非獎品，程序也並非是頒獎。

林智堅論文抄襲風波，重創民進黨選情，陳明通則遭外界質疑「客製化論文寫作公版」，一魚多吃，但儘管林智堅學位遭撤銷，陳明通仍力挺到底，面對立委質疑，反嗆「陳局長不回答陳教授的問題」，卻在事後悄悄申請退休，並獲得教育部核可。