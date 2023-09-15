前國安局長陳明通因涉及新竹市前市長林智堅的學倫爭議，台大日前以不續聘其教授職務解決，然而近日又傳出陳不但榮退還獲獎，引發社科院院長蘇宏達不滿，點名台大校長陳文章下台。對此，陳文章解釋，僅是依台大教職員工退休紀念品致贈要點，將紀念品致贈給退休人員。對此，一份網路民調對國人想法進行調查，結果相當令人震撼。

Youtube頻道《桃園孫先生》昨（14）日發起網路投票，截至今日下午已有7022人參加。針對「台大教授蘇宏達怒轟台大校長陳文章頒獎給傷害校譽的陳明通，等於羞辱台大，必須下台，台大回應是送紀念品，並非頒獎」的題目，僅有8%網友表態「送紀念品和頒獎完全不同，陳文章不用下台」、而有89%的民眾認為「送紀念品和頒獎沒什麼兩樣，陳文章必須下台」、剩下「沒意見」占2%、「其他意見」占1%。

對於該投票，網友紛紛表示「蘇教授有風骨、有正氣」、 「應該不是特殊成就獎勵」、「這個黨的道德標準就是低」、「抄論文的事情大家尚且記憶猶新、雖大部份的人記性不好、也應該沒那麽嚴重、台大判斷不精凖啊！」、「台大已被明通害了，怎還頒獎及發紀念品？」、「安全退休就失格了」。不過也有網友為台大緩頰，稱「就事論事，是教育部核准退休，校長也只是走既定流程而已」。