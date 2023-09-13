台大社會科學院院長蘇宏達。（中時資料照）

台大昨（12）日舉行卸任主管暨人員榮退儀式，涉及學倫爭議的國安局前局長陳明通也出席，引起台大社科院院長蘇宏達和國民黨立委王鴻薇不滿，齊聲點名校長陳文章應下台。相關新聞引發網友熱議，有人更直呼，若是台大前校長管中閔還在位，他絕不會讓台大蒙上這種羞辱。

蘇宏達昨在臉書發文指出，卸任主管暨人員榮退儀式，是台大每學年開學後，感謝、表揚並榮耀為台大辛勤付出數十年、甚至一輩子的教師、行政同仁等，他質疑，陳明通已被認定濫用台大名譽，嚴重斲傷台大校譽，但迄今仍拒絕道歉，頒獎表揚他「不就代表同意林智堅、鄭文燦被認定抄襲，對陳明通被認定違反《教師法》是世紀冤案的歪論嗎」？但陳文章仍堅持公開頒獎陳明通。

對此，《中時新聞網》與《Yahoo》網友們留言表示，其中後者更有多達500 多則留言，且多數內容都是批評，例如「台大真的越來越墮落，難怪全球排名越來越差」、「鼓勵所有的老師都要指導論文抄襲嗎」、「台大校長風骨何在」、「若是管中閔還在位，絕對不會讓台大蒙上這種羞辱」、「他還有臉參加喔」、「厚臉皮」、「士大夫之無恥，是謂國恥」。

而陳文章今接受媒體訪問時澄清，由陳明通指導、涉及抄襲的2份學生論文和學位都已被撤銷，陳明通也有受到懲處，校方沒有對政治勢力服軟的疑慮，不過，還是希望陳明通能主動出面道歉，才有機會重新被社會接納。