台北市中山區大直街「基泰大直」工地發生重大公安事故，造成鄰近民宅嚴重龜裂下陷，北市府指基泰建設遲未入帳新台幣1億元救災安置金，台北市副市長李四川（中）12日表示，法制局會再跟基泰法制人員進一步協商，今天應該可以把金額撥到北市府指定的信託專戶。（張鎧乙攝）

台北市基泰建設因建案發生工安事故，導致大直一棟民宅陷入地面，但基泰高層在事發後一度神隱的態度引起輿論激憤；針對基泰總經理馮先勉稱要退居二線，台北市副市長李四川則今(12)日受訪則酸「各位在這邊有看到他站在第一線嗎」，沒有在第一線怎麼退到第二線。

北市副市長李四川（中）在事發現場。（張鎧乙攝）

李四川說，在這裡向所有市民報告，「我在這邊只看到災民眼淚，沒有看到基泰表達該有態度」，最重要的不是第一線還是第二線，不管在哪都要讓災民損失減到最低，使災民盡快安置，盼往後重建時間縮短，讓災民能夠有安全的新家，這是最重要的。

至於基泰建設聲稱已提撥1億元協助安置，李四川則直言對方「昨天撥到自己的帳戶」，台北市法制局今日會針對信託專戶的部分，跟基泰的法制人員再進一步做協商，今天應該可以把金額撥到該指定的信託專戶。

他強調，現在最重要是，這筆錢一定放在市府的信託專戶，作為救災、安置經費 ，今天一定會弄好。