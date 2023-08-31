綜合陸媒31日報導，首批AI大模型產品開放名單中，北京五家，上海三家率先上線，廣東省兩家和其他省市一家也將陸續開放。據悉，廣東地區獲批公司分別為華為、騰訊，科大訊飛系其他地區獲批產品。

北京五家大模型產品為百度的文心一言、抖音的雲雀、百川智能的百川大模型、清華系AI公司智譜華章旗下的智譜清言，以及中科院的紫東太初。上海五家大模型產品為商湯的「商量SenseChat」、MiniMax的ABAB大模型、上海人工智能實驗室的書生通用大模型。

百度宣布，旗下AI大模型產品文心一言率先向全社會全面開放，用戶可以在應用商店下載文心一言App或登陸文心一言官網體驗，還將開放一批經過全新重構的AI原生應用，讓廣大用戶充分體驗生成式AI的理解、生成、邏輯、記憶四大核心能力。

百川智能宣布通過「生成式人工智能服務管理暫行辦法」備案，31日起面向全社會開放服務，用戶可感受百川大模型在知識問答、文本創作等領域帶來的全新體驗。