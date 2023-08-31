台灣科思創31日宣布其在彰濱廠斥資數百萬歐元的投資案- 直燃式廢氣燃燒爐（簡稱DFTO），在歷經4年的建置後，通過彰化環保局操作許可正式啟用，為彰濱廠永續方面立下重要里程碑。DFTO不僅高效率減少有機揮發物（VOCs）的排放，從DFTO循環回收的廢熱更可供產線運轉來生產塗料，減少廠區外購液化天然氣，進一步對科思創2035年實現氣候中和目標做出貢獻。

科思創彰濱廠主要生產能量固化樹脂原料「單體」（Monomer）及結合單體與有機溶劑等合成的UV樹脂。所謂UV樹脂是以紫外光來固化塗料，這相較於傳統塗料固化能減少大量時間及成本，目前廣泛應用在光纖、太陽能光板、電子等材料防護塗層。有機溶劑的使用是UV樹脂製程的一部份，也因此VOC會隨之產生，透過DFTO啟用，彰濱廠能再減少85％的VOC排放。除此之外，DFTO所產生的廢熱可透過熱回收轉而成為產線動能來源，進而省下7％的彰濱廠區能耗，使彰濱廠每年減少254噸的碳排放，相當於1.5座大安森林公園的年吸碳量。

從最初的概念設計到完成操作許可，DFTO專案橫跨2019年至2023年，於今年8月獲准正式啟用。台灣科思創總經理溫凱登博士表示，DFTO專案為科思創在台灣的大型永續投資案。我們期待藉著這樣的製程改善，彰濱廠為集團在循環方面的目標及2035年實現生產方面的氣候中和做出貢獻，並與聯合國永續發展目標的責任生產相呼應。這也是科思創持續投資台灣，並看好能量固化市場發展的展現。