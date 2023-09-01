TAROBO大拇哥投顧表示，聯準會主席鮑爾本次發言與7月利率決策會後聲明一致，強調要依循數據來決定未來的貨幣政策，他也反覆提到決策者會「謹慎行事」 ，這稍微中和了他先前鷹派的言語，針對市場最關注的實際中性利率水準，他並沒有給予明確的估計值。根據最後兩點，高盛（Goldman Sachs）、摩根大通（JPMorgan）將鮑爾態度解讀為「中性」。

摩根史丹利（Morgan Stanley）認為升息對經濟存在滯後效應，GDP減速會發生在升息後的4到8個季度，這代表很大一部分的經濟放緩尚未到來；高盛（Goldman Sachs）則認為升息對通膨存在滯後效應，隨著住房項目降溫，中期核心通膨將下滑，而這足以阻止聯準會進一步升息。

TAROBO大拇哥投顧認為，核心通膨的各項指標今年有所改善，7月空缺和勞動力流動調查（JOLTS）顯示美國就業市場的供需不平衡有所緩解，聯準會的升息周期確實已經接近尾聲。然而，美元在短期內仍然有支撐，主要因美國經濟仍然相對堅韌。目前歐洲等一些經濟體面臨衰退的情況如因能源危機而受到影響的德國，當美國之外的經濟體經歷衰退時，通常會導引資金流入美國，這也支持了美元指數的表現。此外，日本央行總裁在Jackson Hole會議上表示將繼續實行寬鬆的貨幣政策，而巨大的美日利差有助於支持美元指數的表現。