美國商務部長雷蒙多為釋放善意訪問中國，隨後中國電信巨頭華為發布新款智慧型手機，展示該公司在美國的技術封鎖下突破技術屏障的能力。令人意外的是，華為公司新手機Mate60系列上市時，大陸手機殻製造商還狠狠地吃了雷蒙多的豆腐，拿她笑容洋溢的照片印在手機殻上，並寫著「我為華為代言」等字樣。未來美國是否加強對中國科技的管制，可能引起一番新的政策辯論。

《紐約時報》指出，華為最新款智彗慧手機Mate60搭載的晶片是目前中國本土製造的最先進版本，它發布的時機可能不是巧合。美國遏制北京獲取先進晶片的工作一直是由商務部主導的，雷蒙多這次訪問北京在向中國解釋美國打壓行動的理由，而官員們則敦促她放寬一些限制。

A meme from China's SNS -



"I don't know why they called it the Huawei Mate 60 Pro. Should've called it the Raimondofone. Or Mondofone. So much better."



🤣🤣🤣#HuaweiMate60 #Raimondo pic.twitter.com/vO2BAb0RZz — ShanghaiPanda (@thinking_panda) September 7, 2023

報導說，雷蒙多手握大權的形象以及中國對美國限制措施的反感在網上得到了體現，中國電商網站上出現了十多家供應商出售背後印有雷蒙多頭像的新款手機外殼，這些經過處理的圖片上有雷蒙多與華為新手機，旁邊寫著「我是雷蒙多，這次我為華為代言」和「華為手機大使雷蒙多」等字樣。

目前中國媒體仍稱這款手機是中國突破美國技術封鎖的標誌，但分析人士認為，這項成果很可能與美國技術和設備的使用有關，可能不符合美國的技術貿易管制政策。

報導說，美國幾年來持續削弱了華為生產5G手機的能力，但華為似乎找到了繞過這些限制的方法，製造出一款更先進的手機，至少能限量生產。半導體行業調查公司分析這部手機後指出，內部的先進晶片是由中國的中芯國際製造的，其操作可能超出美國所公告的技術限制。

US Commerce Secretary Raimondo said, 'I love China and Huawei. I endorse Huawei and China is very strong. I love China.I endorse Huawei'. pic.twitter.com/fl12ujxwhp — 炎黄大地 (@ynhungdde169499) September 7, 2023

哥本哈根商學院副教授道格拉斯．富勒表示，中芯國際似乎使用了早先就擁有的設備與通過第3方供應商購買的備件，製造出令大家意外的產品。他說，「中國官方所稱的衝破美帝國主義的技術封鎖是不正確的」，「相反地，美國允許中芯國際繼續大量獲得美國技術。」

中國社群媒體的評論人士和新聞網站對這款智慧型手機的發布表示歡迎，認為這證明美國的限制無法阻止中國開發自己的技術。大陸官媒賦予新手機更深層的意義，認為它突破美國技術封鎖，證明美國對華打壓完全失效。

報導稱，華為手機的發布引起了疑問，即雷蒙多的商業部是會繼續努力與中國官員建立良好的關係，還是有可能採取更強硬的立場打擊中國獲取美國技術的行為。

分析人士說，華為開發這款手機並不一定表明中國技術實力的巨大飛躍，也不見得是美國出口管制的失敗。諮詢公司歐布萊特石橋集團的保羅．特里奧羅說，「美國的管制措施激勵中國企業開展合作，並新的方式進行創新。」「這可能是中國半導體在未來10年或更長的時間裡，在沒有美國技術的情況下，從根本上重塑全球半導體供應鏈的第一炮。」

「如果許可政策存在漏洞，出口就會從中漏出」，前商務部官員尼卡哈塔說，「如果美國政府打算限制向中國出口關鍵技術，就需要彌補這些漏洞。」