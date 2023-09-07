美國參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）一個月內2度在受訪時僵立，讓外界關注他的健康情況，他周三（6日）強調會完成餘下的參議員和參議院共和黨領袖任期。

81歲的麥康奈的參議員任期將於2027年1月結束，共和黨領袖任期則還有2年。他於2007年起擔任參議院共和黨領袖，是該院史上在任最長的黨領袖。

麥康奈辦公室周二（5日）公開國會醫生的信件指，麥康奈今年3月曾跌倒，可能有腦震盪的後遺症，或是有脫水情況。國會醫生莫納漢（Brian Monahan）指出，經對麥康奈仔細檢查，包括腦部磁力共振（MRI），並與多名神經科專家會診後，認為沒有證據顯示麥康奈患上中風、癲癇等，但未解釋他突然僵住的原因。

9月6日是麥康奈自8月僵住後首次會見記者，他表示，國會醫生已全面解答他的健康狀況，他沒有要補充的，他會完成參議員和該院共和黨領袖的任期。美媒指，麥康奈在一場閉門黨午餐會向參議員保證自己仍然勝任黨領袖。曾是眼科醫生的共和黨參議員保羅質疑醫生說法，指脫水不會令人目光空洞，看似睜着眼失去意識。