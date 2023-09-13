根據美國人口調查與統計局（Census Bureau）最新數據，經通貨膨脹調整後，2022年美國家庭收入連續第3年下降，但總體收入不平等情況有所減少。

法新社報導，報告呈現的正面進展是，非裔人口的貧困率下降至17.1%，這是有紀錄以來的最低水準，儘管這項數字仍是人口調查與統計局所做調查各種族群體之中最高。

今天公布的數據，描繪出美國經濟好壞參半的景況，有些人的總體收入下降幅度比其他人更大，主要是受到通貨膨脹影響。

經通膨調整後，2022年美國家庭實際收入中位數較2021年同期下降2.3%；名目收入則因創紀錄高通膨影響而抵消。

美國家庭實際收入中位數連3年下降，凸顯了對抗通膨的重要性。

為了因應不斷上升的通膨，美國聯邦準備理事會（Fed）去年開始積極升息，將主要貸款利率提高至22年來的最高水準。

聯準會的政策使美國今年通膨大幅下降，但仍高於2%的長期目標。

人口調查與統計局發現，2021年至2022年間家庭收入不平等現象下降了1.2%，這是中層和頂層家庭的實際收入減少所致。然而，一旦考量稅賦因素，家庭收入不平等現象實際為急劇上升。

人口調查與統計局官員佛克斯（Liana Fox）告訴記者：「上述現象主因多項稅賦政策實施期滿所致。

家庭收入稅前和稅後差別，也對兒童貧困率產生顯著影響；根據官方數據，兒童貧困率雖有下降，然而一旦將稅賦政策納入考量，兒童貧困率則增加了一倍多。

美國總統拜登在聲明中，指責共和黨議員拒絕延長在疫情期間實施的擴大兒童稅收減免政策。

他說：「今天發布的報告顯示兒童貧困率上升，這並非偶然，而是國會共和黨人蓄意採取選擇性政策的結果，他們阻撓對有孩子的家庭提供協助，同時又推動對最富有階層和最大企業大規模減稅。」

拜登說：「任何孩子都不應該在貧困中長大，我將繼續努力，恢復擴大兒童稅收減免措施，為數千萬家庭提供應有的稅賦減免和喘息空間。」