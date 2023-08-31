群益金鼎證券30日舉辦「2023年第三季總經趨勢與電子產業論壇」，聚焦美國經濟與最受矚目的AI科技相關產業的發展與趨勢，共有包含群益投信在內的數十家的國內外法人機構共襄盛舉，並邀請樺漢（6414）、晶心科（6533）、南亞科（2408）、台光電（2383）佳世達（2352）、穎崴（6515）、群光（2385）、啟碁（6285）、聯茂（6213）九家上市櫃公司，及行勁科技一家未上市公司共襄盛舉。

在經濟產業專題方面，除了有財經M平方權威的全球總經分析外，此次群益投顧的金牌研究團隊亦是精銳盡出，在新任總經理范振鴻的帶領下，分別針對美國大選年經濟趨勢、AI伺服器產業商機及2023年手機產業是否春燕歸來做深度的剖析。

透過這次投資論壇的舉行，機構投資人透過與企業深度的交流，進一步掌握指標性企業的營運現況與發展趨勢，發掘出更多的投資機會，指標企業如樺漢。

董事長朱復銓表示，樺漢自2014年以來即以「Solutions for a Smart Future」，「創新智能科技、創意人類生活」為公司願景之核心目標，從「硬、軟、雲、網、端」全方位結合，並以「多元多角模式」擴大全球市場版圖，締造集團營運穩健向上成長動能。

樺漢近年來也積極落實高毛利產品組合，具體成果效益逐步發揮，不僅在科技演進至AI世代上超前部署，亦在2023年上半年之整體營運表現已明顯開展，創造今年上半年繳出三率三升，賺進每股稅後純益（EPS）9.79元、改寫歷史同期新高，且整體負債比率也自今年年初的64.2％降低至60.8％，個體負債比率更從49.3％，降至38.8％的優異成績。

此外，這次邀請的唯一一家未上市公司行競科技（XING Mobility）是全球浸沒式冷卻電池技術先鋒，它的IMMERSIO XM25浸沒式冷卻電池系統已於去年第四季實現商業化穩定量產，行競科技的浸沒式冷卻電池系統產線採用先進打線接合技術，製程中透過三道關鍵環節以確保浸沒式冷卻電池系統具有最高品質的穩定性、安全性及高效電力輸出。

行競科技也在2023歐洲電池展分享全新無模組（CTP，Cell-to-Pack）浸沒式冷卻電池系統設計概念和IMMERSIO XM25浸沒式冷卻電池實際應用案例，例如挪威能源管理科技公司Nordic Booster的移動式高壓充電樁、台灣儲能系統供應商佳得集團的儲能機櫃，也進一步展現了行競科技具備製造可持續性、有競爭力的高性能電池的潛力。