波若威從3月起的營收回升至新台幣2億元以上，並呈現逐月成長，2023年將受惠於各項網路規格升級、有線電視多系統經營商（MSO）升級網路規格，藉此與電信業者競爭抗衡，將帶動光波長分合產品（WDM）及光能量分合產品（Branch）光模組需求回升。