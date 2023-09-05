波若威從3月起的營收回升至新台幣2億元以上，並呈現逐月成長，2023年將受惠於各項網路規格升級、有線電視多系統經營商（MSO）升級網路規格，藉此與電信業者競爭抗衡，將帶動光波長分合產品（WDM）及光能量分合產品（Branch）光模組需求回升。
波若威7月獲利3,700萬元 每股稅後純益0.5元
光纖被動元件大廠波若威（3163）因股價量異常達公佈注意交易資訊標準，5日公告自結7月獲利3,700萬元，每股稅後純益（EPS）0.50元。
光纖被動元件大廠波若威（3163）因股價量異常達公佈注意交易資訊標準，5日公告自結7月獲利3,700萬元，每股稅後純益（EPS）0.50元。
波若威從3月起的營收回升至新台幣2億元以上，並呈現逐月成長，2023年將受惠於各項網路規格升級、有線電視多系統經營商（MSO）升級網路規格，藉此與電信業者競爭抗衡，將帶動光波長分合產品（WDM）及光能量分合產品（Branch）光模組需求回升。
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