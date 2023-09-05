波若威從3月起的營收回升至新台幣2億元以上，並呈現逐月成長，2023年將受惠於各項網路規格升級、有線電視多系統經營商（MSO）升級網路規格，藉此與電信業者競爭抗衡，將帶動光波長分合產品（WDM）及光能量分合產品（Branch）光模組需求回升。

《日股》尾盤急拉 日經重登3萬3
新住民兜售「懶人減肥法」獲利百萬 消水腫茶包竟含4級毒品
《日股》日股連漲6天後 終於累了沒力
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