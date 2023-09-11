柏文2023年8月自結合併營收3.87億元，月增3.37％、年增達20％，再創歷史新高。其中，健身及娛樂服務2.22億元，月增2.05％、年增達30.24％，運動保健服務1.51億元，月增4.46％、年增13.77％，入會費0.1億元，月增7.42％、年減達29.59％。

累計柏文前8月合併營收27.76億元，年增17.84％、續創同期新高。其中，健身及娛樂服務16.07億元、年增達21.04％，教練課程的運動保健服務10.68億元、年增17.51％，一次性收取的入會費0.78億元、年減21.45％。

柏文表示，健身產業疫後穩步復甦，「健身工廠」會員人數已連15月成長，今年會員成長可望挑戰近7年高。在同店營收恢復成長，配合近2年開幕的新店動能效益逐步顯現，帶動7、8月營收接連創高，可望帶動第三季營收再創新高，獲利亦可望顯著回升。

柏文今年規畫新展8家「健身工廠」，今年已開出5家、共68處廠館，東部首處據點的宜蘭縣羅東廠預計14日開幕，台中市梧棲廠將於14日開始預售、預計10月下旬開幕，年底前尚有1處台中市新據點投入營運，增添成長動能，年底預計增至72家。

柏文財務長暨發言人繆尚志日前法說時表示，隨著展店效益顯現，配合加大新商品開發力度，推出每月主題商品團購、健身聯名服飾等，可望帶動營運逐季成長，看好下半年獲利優於上半年。而「健身工廠」將持續展店，朝2024年達80家、2027年達100家目標邁進。