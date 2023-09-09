蘇花改中仁隧道去年10月因颱風夾帶豪大雨，湧水量暴增，導致路面積淹水，恐危及行車安全，將刨除路面，施作排水系統，14日起至11月底，長達2個半月交管，施工期間改走舊蘇花公路台9丁線；另外，蘇花公路大清水災修路段將進行鋼構明隧道搶修工程，11日至15日實施交通管制，日、夜間管制放行。

公總第4區養護工程處南澳工務段長林士智指出，中仁隧道因去年颱風豪大雨湧水量暴增，超出排水設施量能造成隧道積水，斥資1.9億元，工程將施作排水箱涵、重新刨鋪路面，在考量交通需求下，將從北上、南下隧道依序施作。

他說，北上隧道先動工，改善長度為2.7公里，9月14日起至11月30日白天時段有交通管制，不過，期間將逢國慶連假，屆時將視交通狀況彈性調整。

第4區養護工程處公布交管時間，中仁隧道將於9月14日上午9時至下午5時封閉北上隧道，9月15日至11月30日，北上隧道每天上午9時至下午4時實施整點放行10分鐘的管制，管制點為卡南橋交通號誌（154K＋150），管制期間請用路人改走舊蘇花公路台9丁線。

還有大清水明隧道（台9線159.3公里處），今年1月11日深夜強降雨造成隧道南口上邊坡坍方，壓毀原有明隧道，搶通後新建鋼構明隧道，配合災修工程，採管制通行，11日起至15日調整為日、夜間管制，上午9時至下午5時，採單線雙向機動管制，北端管制點為大清水隧道南口（159.2公里處），南端管制點為錦文隧道南口（160.4公里處）。請駕駛人提前規劃行程，配合現場交管人員指揮通行。