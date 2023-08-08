卡努颱風外圍環流大雨，造成有史以來仁愛鄉最嚴重災情。民進黨政府高官連日分批到南投勘災影響救災，國民黨團8日舉行記者會，要求救災不要分顏色，也不要將勘災進行政治操作。立委孔文吉更爆料，昨天蔡英文總統及行政院陳建仁院長來南投勘災，只到了南豐村視察勘災，卻未至霧社仁愛鄉公所，但霧社卻因為總統及行政院長要來進行交通管制，所有車輛等了快二小時，造成交通嚴重堵塞，高麗菜車無法運出。

國民黨團總召曾銘宗指出，對軍方全力救災表達感謝之意。但希望民進黨少數立委不要利用災情作秀。前天行政院副院長鄭文燦、交通部長王國材；昨天是蔡英文及陳建仁，今天則是陳吉仲部長要去勘災。有誠意就一起來，不要分批來作秀。

曾另外要譴責陳吉仲主委，變成大部長要去勘災居然不通知經濟委員會的孔文吉委員，勘災還分顏色，國民黨團對陳吉仲的作為表達抗議，並給予最嚴厲的譴責。陳吉仲勘災配合民進黨立委候選人，國民黨團等著看他如何表演？

曾銘宗總召表示，國民黨團對南投縣許淑華縣長積極救災表達感謝。另外，救災急如星火，請政府針對南投縣的救災經費，要求從速、從簡、從寬，儘速撥補給地方政府。

首席副書記長李德維表示，號稱溫暖堅韌內閣的陳建仁，用政治性言語諷刺救災非常積極的南投縣長許淑華。前瞻預算第一期至第三期分給南投縣政府只有80億元，一個前鎮漁港就給了81億元。現在居然暗示許淑華縣長没有超前部署。請問陳建仁院長，你對南投縣民的溫暖到哪裡去了？用政治性言語在災情上火上加油，你不覺得寡廉鮮恥嗎？

孔文吉委員則指出，昨天蔡英文及陳建仁來南投勘災，只到了南豐村視察勘災，卻未至霧社仁愛鄉公所，但霧社卻因為總統及行政院長要來進行交通管制，所有車輛等了快二小時，造成交通嚴重堵塞，高麗菜車無法運出。不希望總統及行政院長走馬看花不到四十分鐘就離開，卻造成霧社交通大堵塞，希望能真正關心仁愛鄉親的苦難在哪裡，中央部會第一時間來關心，不是來作秀而已。

孔文吉委員強調，請農業部應盡速盤點，並放寬農損、畜牧損的災害認定標準，希望中央政府偕同地方政府盡速地公告，補助金額希望政府能從優、從速、從寬的去認定。另外，針對行政院應該將南投縣仁愛鄉、嘉義縣阿里山鄉、高雄市桃源區認列為「災區」，災區民眾的金融貸款部分，金融機構應該要准予民眾得申請貸款的寬限期、甚至政府應該給災民利息上的補貼，減緩災民生活壓力。

孔文吉委員肯定國軍官兵第一時間的協助，但災區的家園後續仍有很多整理、恢復等工作，甚至機具、簡易便橋等臨時搭建，也要靠國軍的協助。孔文吉委員仍希望國軍官兵的大力支援，有賴駐地的陸軍第十軍團、兵整中心能大力協助。