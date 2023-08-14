行政院長陳建仁日前在高雄勘災表示，「不像有些沒有超前布署」，被認為是暗諷南投縣長許淑華，引發爭議。前台南縣長蘇煥智表示，救災本來是中央執政者表演的機會，卻淪為口水，對陳建仁應該很傷。

針對南投這次風波，蘇煥智13日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，這次是屬於颱風過後的西南氣流，中央覺得颱風過後，一級開設就解除。但西南氣流對地方的地域差異性很大，南投有中央山脈高山比較多，南投的範圍也很大，比如仁愛鄉所受到的災難，可能其他鄉鎮並沒有感受到，像台北也有類似的情況。

蘇煥智接著指出，這樣的情形，應該優先處理救災，中央政府應該第一時間趕快滿足地方政府的需求，並協助它，通常的情況是這樣。但因為選舉時，可能有點口水，就很喜歡隨便踩腳，類似這樣的心態 。但救災本來是中央執政者表演的機會，卻淪為口水，是蠻可惜的。對身為天主教徒的陳建仁，應該也很傷。